POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Teelicht löst Brand in Mehrfamilienhaus aus

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Um kurz nach 11:00 Uhr brach gestern Morgen in Hemsbach, in der dortigen Königshütter Straße, ein Brand in einem Mehrfamilienhaus aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr des Rettungsdienstes und der Polizei befanden sich im Einsatz. Nach derzeitigem Ermittlungsstand löste ein unsachgemäßer "Löschversuch" eines benutzten Teelichtes einen Kleinbrand in der Wohnung einer 87-jährigen Bewohnerin aus. Bis auf einen in Brand geratenen Mülleimer, einen in Mitleidenschaft gezogenen Wohnzimmerteppich und einen Teil einer Türe in der betroffenen Brandwohnung, entstand glücklicherweise kein größerer Sachschaden. Die ersten Löscharbeiten durch die Bewohner wurden durch die Feuerwehr fortgeführt. Nachdem die Wohnung anschließend noch durchgelüftet wurde, konnte jene auch wieder zeitnah freigegeben und bezogen werden. Personen wurden bei dem Brandgeschehen nicht verletzt. Der bislang angenommene Sachschaden beläuft sich derzeit auf ca. 500 EUR. Die weiteren Ermittlungen zu dem Kleinbrand erfolgen nun durch den örtlich zuständigen Polizeiposten Hemsbach.

