Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Südstadt: Unter Drogeneinfluss auf dem E-Scooter unterwegs.

Mannheim (ots)

Am späten Freitagabend war in Heidelberg ein 20-jähriger Mann mit einem E-Scooter unterwegs, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Der Mann fiel einer Polizeistreife gegen 23:30 Uhr in der Feuerbachstraße auf. Bei der Kontrolle bemerkten die eingesetzten Beamten deutliche Beweisanzeichen, welche auf einen vorherigen Drogenkonsum hindeutetetn. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein freiwillig durchgeführter Urindrogenvortest verlief positiv, weshalb dem Mann ein Blutprobe entnommen wurde.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 20-Jährige muss sich nun wegen Führen eines Kraftfahrzeuges unter Drogeneinfluss sowie dem Verdacht des vorherigen Betäubungsmittelbesitzes verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell