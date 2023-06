POL-PPRP: Wieder Anrufe falscher Polizeibeamter

Ludwigshafen (ots) - Im Rampenweg nutzten am 20.06.2023 ein 29-Jähriger und ein 21-Jähriger mehrere Baugeräte in einem Hausflur für Bauarbeiten. Als sie diese für kurze Zeit (13:30 Uhr bis 14:45 Uhr) unbeobachtet ließen, gelang es Unbekannten, die Maschinen aus dem Flur zu stehlen. Die genaue Höhe des Sachschadens durch das Diebesgut wird aktuell erhoben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail ...

mehr