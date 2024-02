Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis/Hirschberg: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung in Weinheim

Mannheim (ots)

Am 24.02.2024 kam es gegen 01:52 Uhr im Kurpfälzer Zollhof, im Rahmen einer Jahrgangsfeier, zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 15-jähriger Jugendlicher aus Weinheim nahm an der Jahrgangsfeier teil und geriet hierbei auf der Tanzfläche in eine körperliche Auseinandersetzung mit einer bislang unbekannten männlichen Person. Der Jugendliche stürzte hierbei zu Boden und wurde in der Folge durch den Täter mittels Tritten gegen den Kopf, den Rücken und in den Bauch traktiert. Der 15-jährige erlitt durch die Tathandlung mehrere Verletzungen (Prellungen), er wurde durch ebenfalls anwesende Freunde/Bekannte vor Ort erstversorgt. Der Tatverdächtige verließ daraufhin mit ca. 2-5 weiteren männlichen Person den Tatort in unbekannte Richtung.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim zuständigen Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201/10030 zu melden.

