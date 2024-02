POL-MA: Mannheim: Automaten an Waschanlage aufgebrochen - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) - Am Donnerstagmorgen kurz nach 7:30 Uhr fuhr ein 62-jähriger LKW-Fahrer auf einen VW auf, welcher wiederum auf einen weiteren LKW geschoben wurde. Der 62-Jährige war zuvor von der Speyerer Straße in den Cuzaring abgebogen und übersah die an der Ampel wartenden Fahrzeuge auf der Abbiegespur in den Stückerweg. Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt. Die Schadenshöhe liegt bei ...

