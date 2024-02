Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Kabeltrommeln entwendet - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 16:45 Uhr, bis Donnerstag, 13:00 Uhr, zerschnitt eine bisher unbekannte Täterschaft zunächst einen Maschendrahtzaun und schraubten im Anschluss ein Tor ab, um so auf das Grundstücksgelände einer Firma in der Gewerbestraße zu gelangen. Aus dem Hof entwendeten die Unbekannten insgesamt zehn Kabeltrommeln. Im weiteren Verlauf legten sie den Weg zu den dortigen Schienen mit Holzpalletten der Firma aus und zogen über die derzeit stillgelegten Schienen die Kabeltrommeln auf die gegenüberliegende Seite. Dort verluden die Täter die Kabeltrommeln womöglich in ein Fahrzeug. Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, unter der Tel.: 06201/1003-0, zu melden.

