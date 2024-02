Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall im Handschuhsheimer Feldgebiet - Radfahrer schwer verletzt

Heidelberg (ots)

Um kurz vor 9 Uhr kam es am Donnerstag an der Einmündung des Gewanns Wiesenäcker in die Ladenburger Straße zu einem Unfall. Die 69-jährige Fahrerin eines Skodas, welche auf der Ladenburger Straße unterwegs war, missachtete dabei die Vorfahrt des bevorrechtigt von rechts aus dem Gewann Wiesenäcker herannahenden 50-jährigen Radfahrers. Der vom Auto erfasste Radfahrer prallte zunächst gegen die Motorhaube und die Windschutzscheibe. Anschließend wurde er zu Boden geschleudert, wo er verletzt liegen blieb. Da sein Gesundheitszustand zunächst unklar blieb, kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Glücklicherweise erwiesen sich die Verletzungen als nicht lebensbedrohlich, weshalb der Mann schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von über 3.000 Euro. Die 69-jährige Unfallverursacherin muss sich nun wegen einer fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell