POL-MA: Heidelberg: Blockierter Fahrradweg führt zu Unfall

Heidelberg (ots)

Am Donnerstag hielt eine 21-Jährige um kurz vor 17 Uhr mit ihrem VW an der Speyerer Straße um die Beifahrerin auf der Höhe eines Schnellimbissrestaurants aussteigen zu lassen. Dadurch blockierte sie den dort verlaufenden Radweg. Ein 46-Jähriger, der sich der Örtlichkeit aus Richtung der Montpellierbrücke mit seinem E-Bike näherte, wich dem VW aus, indem er links an dem Hindernis vorbeifuhr. Als der Mann wieder nach rechts auf den Radweg fahren wollte, übersah er den dort erhöhten Bordstein und kam so zu Fall. Dabei verletzte er sich nach derzeitigen Erkenntnissen schwer. Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die weiteren Ermittlungen.

