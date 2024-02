Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6 - Mannheim: Drei Fahrzeuge nach Auffahrunfall beschädigt

BAB 6 - Mannheim (ots)

Am Donnerstagmorgen um 08 Uhr fuhr ein 37-jähriger Skoda-Fahrer die BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn entlang und ordnete sich im weiteren Verlauf auf dem rechten Ausfädelungsstreifen in Richtung A 656 ein. Hierbei übersah er den verkehrsbedingt bremsenden und vorausfahrenden 26-jährigen Daimler-Benz-Fahrer und fuhr diesem hinten auf. Im Weiteren wurde der Daimler-Benz auf einen vor ihm fahrenden Audi eines 28-Jährigen aufgeschoben. Der Gesamtschaden wird auf rund 24.000 Euro geschätzt. Sowohl bei dem Skoda als auch beim Daimler-Benz entstand ein Totalschaden. Alle drei Fahrzeug mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise blieben sämtliche Unfallbeteiligte unverletzt. Durch den Unfall sowie der Unfallaufnahme kam es zu Staubildungen. Gegen 09:20 Uhr konnte die Fahrbahn für den Verkehr wieder freigegeben werden.

