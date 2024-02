Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Unerlaubtes Entfernen vom UNfallort

Mannheim (ots)

Am Freitag, 23.02.2024 zwischen 11:45 Uhr bis 16:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß am Straßenrand in der Wielandstraße geparkten PKW, VW Golf. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne zuvor seiner Feststellungspflicht als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder das Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221/4569-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell