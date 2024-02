Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Einbruch in Schulgebäude - Zeugen gesucht

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Am gestrigen Samstag, gegen 14:20 Uhr wurde ein Einbruch in das Heidelberger Bunsen-Gymnasium bekannt. Das Schulgebäude befindet sich im Stadtteil HD-Neuenheim, in der dortigen Humboldtstraße. Ein oder möglicherweise auch mehrere bislang noch unbekannte Täter verschafften sich, in einem noch nicht genau definierbaren Zeitraum, über eine vermutlich unverschlossene Seiteneingangstüre Zutritt zur Schule. Anschließend brachen die Täter, teilweise unter brachialer Gewalteinwirkung, verschiede Räumlichkeiten, u.a. auch das Lehrerzimmer auf und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Der Diebstahlsschaden an sich sowie die derzeit festgestellten Sachschäden sind bislang noch unbekannt bzw. noch nicht bezifferbar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, welche Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier HD-Nord, unter der Tel.: 06221/4569-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell