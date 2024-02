Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Fußgängerin beim Abbiegen erfasst

Mannheim-Sandhofen (ots)

Am gestrigen Samstag ereignete sich kurz nach 10:30 Uhr im Stadtteil MA-Sandhofen, in der dortigen Untergasse, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Zu dieser Zeit befuhr ein 86-jähriger Fahrzeug-Führer die Untergasse. In Höhe der Wilhelmswörthstraße übersah jener, vermutlich aus Unachtsamkeit beim Abbiegevorgang, eine 75-jährige die Straße kreuzende Fußgängerin. Der Fahrzeug-Führer erfasste im weiteren Fortgang die Fußgängerin. Hierbei erlitt die Frau im Bereich der Beine und der Handgelenke nicht unerhebliche Verletzungen und wurde durch alarmierte Rettungskräfte, zur weiteren medizinischen Versorgung, in eine umliegende Klinik gebracht. Am Fahrzeug des Mannes entstand augenscheinlich kein Unfallschaden. Der Unfallverursacher selbst blieb unverletzt. Die weiteren Verkehrsunfallermittlungen werden derzeit durch das Polizeirevier MA-Sandhofen geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell