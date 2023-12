POL-PDNR: Radarkontrolle

Linz am Rhein (ots) - Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Sattelauflieger, welcher gegen die Eisenbahnbrücke Am Sändchen stieß. Nach einem Ladevorgang hatte der 53-jährige Fahrer aus Neuwied vergessen, eine hydraulische Ladeklappe am Sattelauflieger zu schließen, so dass diese nach oben über den Auflieger ragte. Beim Einfahren in den Eisenbahntunnel touchierte die Ladeklappe den ...

mehr