Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Navigationsgerät entwendet +++ Vandalen unterwegs +++ Nach Körperverletzung ins Krankenhaus +++ Gemeinschaftliche Körperverletzung +++ Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Wiesbaden (ots)

1. Einfamilienhaus heimgesucht,

Wiesbaden-Bierstadt, Bingertstraße, Donnerstag, 09.05.2024, 18.35 Uhr bis 20.55 Uhr

(mb)Am Donnerstagabend drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Wiesbaden ein und erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Zwischen 18:35 Uhr und 20:55 Uhr suchten die Täter das Einfamilienhaus in der Bingertstraße heim und hebelten die Haustür auf. Anschließend durchsuchten die Einbrecher das Gebäude und fanden Schmuck und Bargeld vor. Mit ihrer Beute entkamen sie unerkannt und hinterließen ungefähr 1.000 Euro Sachschaden. Im Vorfeld der Tat klingelte eine männliche Person an der Tür und gab gegenüber den zu diesem Zeitpunkt noch anwesenden Anwohnern an, auf der Suche nach einem Bekannten zu sein. Diese Person war 30 bis 40 Jahre alt, circa 1,75 m groß und hatte eine sportliche Figur sowie ein südländisches Erscheinungsbild. Er hatte schwarze, zurück gegelte Haare, trug eine Brille mit breitem Kunststoffrahmen und war mit einer dunkelblauen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet. Der Mann sprach Deutsch mit einem Akzent sowie Italienisch. Ob diese Person mit dem Einbruch in Verbindung steht, ist allerdings unklar. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Navigationsgerät entwendet,

Wiesbaden-Biebrich, Röntgenstraße, Dienstag, 07.05.2024, 19.00 Uhr bis Donnerstag, 09.05.2024, 12.30 Uhr

(mb)Zwischen Dienstagabend und Donnerstagmittag entwendeten Diebe in Wiesbaden ein festeingebautes Navigationsgerät aus einem Fahrzeug.

Auf unbekannte Art und Weise öffneten die Täter den gelben, in der Röntgenstraße geparkten "VW Multivan" und bauten das werkseitig eingebaute Navigationssystem aus. Weitere Wertgegenstände fanden die Einbrecher nicht im Fahrzeuginnern vor. Das Diebesgut hat einen geschätzten Wert von 4.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise auf die Täter unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Vandalen unterwegs,

Wiesbaden-Mitte, Taunusstraße, Donnerstag, 09.05.2024, 03.50 Uhr

(mb)In der Nacht zum Donnerstag kam es in Wiesbaden zu einer Sachbeschädigung an sieben Fahrzeugen.

Am Donnerstagmorgen verständigte ein Fahrzeugeigentümer die Polizei, nachdem er zu seinem Kfz zurückkehrt war und den beschädigten und auf dem Gehweg liegenden Außenspiegel vorgefunden hatte. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde dann das Ausmaß der Tat erkannt. Insgesamt wurden sieben Fahrzeuge, die in der Taunusstraße zwischen der Müller- und der Röderstraße geparkt waren, mutwillig beschädigt. Hierbei wurden jeweils ein Außenspiegel sowie die Windschutzscheibe eines Fahrzeugs beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro. Eine Anwohnerin berichtete, dass sie um 3:50 Uhr durch Geschrei einer männlichen Person aus dem Schlaf gerissen wurde. Beim Hinausblicken aus dem Fenster konnte sie eine Personengruppe im Einmündungsbereich Taunusstraße/Röderstraße wahrnehmen. Ob die Personen für die Tat verantwortlich sind, ist allerdings fraglich. Die Ermittlungen hierzu führt das 1. Polizeirevier in Wiesbaden. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegengenommen.

4. Nach Körperverletzung ins Krankenhaus, Wiesbaden-Westend, Emser Straße, Donnerstag, 09.05.2024, 17.25 Uhr

(mb)Am frühen Donnerstagabend waren im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Emser Straße zwei Männer in einen Streit geraten. Dieser endete für einen 29-Jährigen im Krankenhaus.

Gegen 17.25 Uhr kam es zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen den Beiden. Im weiteren Verlauf eskalierte der Streit. Hierbei schlug der 39-Jährige seinem Kontrahenten mehrmals gegen den Kopf, bevor er von ihm abließ. Von einem hinzugekommenen Zeugen wurde ein Rettungswagen verständigt, der den Verletzten in ein Krankenhaus brachte, wo er ärztlich versorgt wurde. Der Täter ist der Polizei namentlich bekannt, konnte aber im Nachgang persönlich nicht mehr angetroffen werden Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden ermittelt in diesem Fall.

5. Gemeinschaftliche Körperverletzung,

Wiesbaden-Westend, Westerwaldstraße, Donnerstag, 09.05.2024, 20.35 Uhr

(mb)Am Donnerstagabend kam es in Wiesbaden zu einem körperlichen Übergriff von fünf Jugendlichen auf einen Mann. Beim Aufeinandertreffen mit der Jugendgruppe in der Westerwaldstraße setzten diese Schläge und Tritte gegen den 37-Jährigen ein, so dass dieser zu Boden stürzte. Oberflächliche Verletzungen und ein zerrissenes T-Shirt waren das Resultat der Attacke. Die Jugendlichen waren alle männlich, 14 und 16 Jahre alt, circa 1,70 m groß und dunkel gekleidet. Ein Täter hatte lange schwarze Haare, die zum Zopf zusammengeführt wurden. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt in Richtung Georg-August-Straße. Das Haus des Jugendrechts in Wiesbaden nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2610 entgegen.

6. Polizeibeamte leisteten Erste Hilfe nach Stromunfall, Kelkheim, Unter den Birken, Mittwoch, 08.05.2024, 13.45 Uhr

(ro)Am Mittwoch kam es in Kelkheim zu einem Unfall bei Arbeiten an einer Solaranlage. In einem Wohnhaus in der Straße "Unter den Birken" führten zwei Mitarbeiter einer Fachfirma Arbeiten an einer neu installierten Solaranlage durch. Hierbei erlitt ein 41-jähriger Arbeiter einen Stromschlag. Sein Kollege beabsichtigte daraufhin den Verletzten in ein Wiesbadener Krankenhaus zu verbringen. Während der Fahrt verschlechterte sich der Gesundheitszustand des 41-Jährigen zunehmend. Ein Hinweisschild auf das 4. Polizeirevier in Wiesbaden veranlasste den Fahrer vor dem Revier anzuhalten und mit dem Verletzten Hilfe zu suchen. Zwei Beamte eilten hinzu, leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Der Verletzte wurde von einem Notarzt behandelt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Das Amt für Arbeitsschutz wurde verständigt und prüft nun die Umstände des Unfalls.

7. Zeugenaufruf nach Unfallflucht,

Wiesbaden-Bierstadt, Nauroder Straße, Donnerstag, 09.05.2024, 19.25 Uhr

(mb)Am gestrigen Donnerstag ereignete sich im Wiesbadener Stadtteil Bierstadt eine Verkehrsunfallflucht, in deren Folge die Polizei nach dem Verursacher fahndet. Ein 20-jähriger Wiesbadener befuhr um 19.25 Uhr mit seinem Motorrad den linken Fahrstreifen der Nauroder Straße in Fahrtrichtung Wiesbaden. Um einen Zusammenstoß mit dem Unfallverursacher, der in drängender Weise einen Fahrstreifenwechsel von rechts beabsichtigte, zu vermeiden, versuchte der Zweiradfahrer sich vor den Verursacher nach rechts einzuordnen. Dabei kollidierte der Wiesbadener in Höhe der Hausnummer 56 mit einem anderen Pkw. Sowohl am Motorrad als auch an dem Kfz entstand Sachschaden. Beide Fahrzeugführer trugen leichte Verletzungen davon. Der Motorradfahrer wurde zudem mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Bei dem Fahrzeug des männlichen Unfallverursachers soll es sich um einen weißen "Dacia" mit der Ortskennung "SWA" gehandelt haben. Die Polizei bittet nun Zeuginnen und Zeugen, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

8. Geschwindigkeitskontrollen - Raser und Poser im Blick, Wiesbaden, Donnerstag, 09.05.2024 (he)Gestern war der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Wiesbaden im Stadtgebiet unterwegs und führte Geschwindigkeitskontrollen durch. Neben einer Vielzahl von Verstößen, welche teilweise zu einem Fahrverbot führen dürften, wurden auch zwei Fahrzeugführer verwarnt, welche ihre Fahrzeuge in einer Art und Weise bewegten, dass unnötig Lärm verursacht wurde. Zwischen 12:15 Uhr und 19:30 Uhr wurde auf dem Gustav-Stresemann-Ring eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. 218 Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs, wobei zwei Fahrzeuge besonders herausstachen. Mit 100, bzw. 114 km/h passierten diese bei erlaubten 50 km/h die Messstelle, in deren unmittelbarer Nähe sich im Jahr 2022 ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet hatte. Letzterem steht ein Bußgeld von knapp 500 Euro, zwei Punkte sowie ein Fahrverbot von einem Monat ins Haus. Auf der Rheingaustraße in Biebrich waren ein Audi sowie ein Ferrari unterwegs, deren Fahrer langsam, jedoch mit hoher Motordrehzahl umherfuhren. In einem Fall wurde weiterhin absichtlich ein lautes Knallen der Abgasanlage provoziert. Gegen beide Fahrzeugführer wurden Bußgeld-, bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Weiterhin wurden über den Tag verteilt mehrere Verstöße wie beispielhaft Fahren ohne Fahrerlaubnis, Rotlichtverstöße oder auch das Fahren ohne angelegten Sicherheitsgurt festgestellt und geahndet.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell