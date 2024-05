Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Erheblicher Widerstand gegen die Ingewahrsamnahme +++ Nach Körperverletzung ins Krankenhaus +++ Exhibitionist festgenommen +++ E-Bike aus Keller entwendet +++ +++ Mögliche Trickdiebe im Kurpark +++

Wiesbaden (ots)

1. Erheblicher Widerstand gegen die Ingewahrsamnahme, Wiesbaden-Westend, Bismarckring, Mittwoch, 15.05.2024, 3.10 Uhr

(mb)In der Nacht zum Mittwoch leistete ein 31-Jähriger in Wiesbaden erheblichen Widerstand gegen die bevorstehende Ingewahrsamnahme.

Gegen 3.10 Uhr wurde die Polizei erneut in die Seerobenstraße entsandt, da ein Mann gegen eine zuvor wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ausgesprochene Wegweisungsverfügung verstoßen hatte und in Folge dessen in Gewahrsam genommen werden sollte. Auf dem Bismarckring in Höhe Wellritzstraße wurde er letztlich angetroffen. Gegenüber den Streifen zeigte er sich unkooperativ und wollte sich entfernen. Beim Festhalteversuch durch drei Beamte wehrte er sich massiv, so dass er zu Boden gebracht werden musste. Auch am Boden liegend schlug und trat der 31-Jährige um sich und versuchte in die Hand eines Beamten zu beißen. Anschließend ergriff er zwei Stöcke und schlug nach den Beamten, die Verstärkung anforderten, danach Pfefferspray einsetzten und ihm sodann die Handschellen unter weiterer Gegenwehr anlegten. Im Streifenwagen setzte der Festgenommene sein renitentes Verhalten durch Tritte, Spucken und Beleidigungen fort, was das Aufsetzen einer Spuckschutzhaube und das Anlegen der Fußfessel nach sich zog. Auf der Dienststelle beruhigte er sich dann und wurde nach der Durchführung polizeilicher Maßnahmen auf Anordnung eines Richters ins Gewahrsam eingeliefert. Zwei Polizistinnen und zwei Polizisten wurden leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen.

2. Nach Körperverletzung ins Krankenhaus, Wiesbaden-Westend, Bleichstraße, Dienstag, 14.05.2024, 18.10 Uhr

(mb)Am frühen Dienstagabend kam es in Wiesbaden zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die für eine 24-Jährige im Krankenhaus endete.

Gegen 18.10 Uhr hielten sich die beiden Angegriffenen im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Bleichstraße auf, als ein Mann und eine Frau mit einem Kind auf dem Arm hinzutraten. Ersten Ermittlungen zufolge schlugen die Angreifer unvermittelt mit Fäusten und einem stockähnlichen Gegenstand auf die beiden ein. Nach dem Angriff verschwanden die Täter in dem angrenzenden Wohnhaus, wo sie kurz darauf von der Polizei festgenommen wurden. Bei den Angegriffenen kam es zu Verletzungen an Hand, Arm und Kopf. Zudem riss das Kleid einer der beiden Damen. Während die Festgenommenen polizeiliche Maßnahmen beim 1. Polizeirevier über sich ergehen lassen mussten, verbrachte ein Rettungswagen eine der Verletzten in ein Krankenhaus. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2140.

3. Exhibitionist festgenommen,

Wiesbaden, Schönaustraße, Dienstag, 14.05.2024, 9:25 Uhr

(mb)Am Dienstagmorgen wurde die Polizei über einen Exhibitionisten in einem Bus in Wiesbaden informiert. Gegen 9.25 Uhr setzte sich der 24-Jährige auf die vordere Türschwelle des an der Haltestelle "Eichendorff-Schule" in der Schönaustraße ankommenden Linienbusses und blockierte diese. Nach kurzer Verweildauer stand der Mann auf und begab sich in den hinteren Teil des Buses. Als der Weg durch einen Fahrgast versperrt war, setzte er sich erneut hin, zog sich nackt aus und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Durch die hinzugerufene Streife konnte der psychisch auffällige Mann festgenommen werden. Als dieser auch während der Fahrt zum 5. Polizeirevier anfing, an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren, wurden ihm die Handschellen angelegt. Auf Anordnung eines Richters wurde er nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen ins Polizeigewahrsam eingeliefert. Kinder und Jugendliche war nach ersten Erkenntnissen nicht im Bus anwesend. Zeuginnen, die ihm zuvor in der Otto-Reutter-Straße und an der Haltestelle begegneten, beschrieben ihn auch dort schon als verhaltensauffällig.

4. E-Bike aus Keller entwendet,

Wiesbaden-Rheingauviertel, Daimlerstraße, Montag, 13.05.2024, 21.00 Uhr bis Dienstag, 14.05.2024, 13.30 Uhr

(mb)Am Dienstagmittag stellte ein Anwohner in der Wiesbadener Daimlerstraße fest, dass er Opfer von Fahrraddieben geworden war. Die Diebe hatten in der Zeit von Montag, 21 Uhr bis Dienstag, 13.30 Uhr das Mehrfamilienhaus auf unbekannte Art und Weise betreten. Danach brachen sie dessen Kellerabteil auf und gelangten so an ein Fahrrad im Wert von rund 4.000 Euro. Mit dem schwarz-roten E-Bike der Marke "Ecobike" Typ "RX500" gelang ihnen unerkannt die Flucht. Die Polizei ermittelt nun. Wem im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, wendet sich bitte unter der Rufnummer (0611) 345-2440 an das 4. Polizeirevier in Wiesbaden.

5. Mögliche Trickdiebe im Kurpark,

Wiesbaden, Kurpark, Dienstag, 14.05.2024, 20.10 Uhr

(mb)Einen versuchten Trickdiebstahl ungewöhnlicher Art wurde der Polizei in Wiesbaden am Dienstagabend gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge spazierte ein 40-jähriger Wiesbadener gegen 20.10 Uhr durch den Kurpark, als er an dem Spielplatz "An der Blumenwiese" auf eine Frau mit einem bellenden Hund aufmerksam wurde. Um den Hund zu beruhigen, kniete sich der Spaziergänger ab. In diesem Moment näherte sich eine etwa Zehnjährige von hinten und versuchte die Geldbörse des Wiesbadeners aus der hinteren Hosentasche zu entwenden. Nachdem der Mann dies bemerkte und drohte die Polizei zu verständigen, trat ein älteres Pärchen hinzu und versuchte ihn davon abzubringen. Dies bekamen Jugendliche mit und versuchten zu schlichten. Dabei entfernten sich die möglichen vier Trickdiebe samt Hund unerkannt. Die Dame mit dem Hund hatte eine dünne Statur, kurze rote Haare und trug ein weißes Blumenkleid. Bei dem Hund soll es sich um einen Beagle gehandelt haben. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

