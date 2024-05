Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mit Messer bedroht und Geld erbeutet +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Umarmung - Handy weg +++ Verkehrsunfallflucht vor Bäckerei - Zeuge gesucht! +++ Zündelei an Holzzaun

1. Mit Messer bedroht und Geld erbeutet, Wiesbaden, Äppelallee, Montag, 13.05.2024, 20:00 Uhr

(he)Gestern Abend kam in der Äppelallee in Wiesbaden zu einem Raub auf einen Getränkemarkt, bei dem eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht wurde und der Täter Bargeld erbeutete. Gegen 20:00 Uhr betrat der Täter den Markt, zückte das Messer und richtete es gegen die Mitarbeiterin. Anschließend erlangte der Unbekannte Bargeld aus der Registrierkasse, mit dem er in unbekannte Richtung flüchtete. Die Mitarbeiterin wurde nicht verletzt. Der Räuber sei 20-30 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, habe eine normale Figur sowie schwarze Haare. Er sei mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet gewesen und habe weiße Sneakers getragen. Während der Tat trug er ein schwarzes Halstuch mit Muster, teilweise vor dem Gesicht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise zu der Tat.

2. Einbruch in Einfamilienhaus,

Wiesbaden, Böcklinweg, Montag, 13.05.2024, 08:30 Uhr bis 10:15 Uhr

(he)Gestern kam es in Wiesbaden im Böcklinweg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem die Täter etwas Münzgeld erbeuteten. Zwischen 08:30 Uhr und 10:15 Uhr öffneten die oder der Täter mit Gewalt die Hauseingangstür und durchsuchten anschließend die Innenräume. Hierbei wurde das Diebesgut entdeckt. Mit diesem gelang unerkannt die Flucht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise zu der Tat.

3. Umarmung - Handy weg,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Montag, 13.05.2024, 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr

(he)Am Montagabend kam es auf dem Bahnhofsvorplatz mutmaßlich zu einem Trickdiebstahl eines Handys, bei dem dem Geschädigten ein Mobiltelefon im Wert von mehreren hundert Euro entwendet wurde. Der 28-jährige Wiesbadener lief zwischen 19:30 Uhr und 20:00 Uhr telefonierend über den Bahnhofsplatz. Kurz nachdem er sein Handy weggesteckt hatte, umarmte ihn völlig überraschend ein fremder Mann. So schnell wie der Fremde aufgetaucht war, verschwand er auch wieder. Anschließend war das Handy verschwunden. Täterbeschreibung: 30-40 Jahre, normal Statur, kurze schwarze Haare, Jeanshose, rotes Shirt. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2140 um Hinweise auf den Dieb.

4. Zündelei an Holzzaun,

Wiesbaden, Biebrich, Dunantstraße, Montag, 13.05.2024, 21:15 Uhr

(he)Verursacht durch ein kleines Feuer kam es am gestrigen Abend in der Dunantstraße in Wiesbaden-Biebrich zu einer Sachbeschädigung an einem Holzzaun. Verletzt wurde niemand. Gegen 21:15 Uhr meldeten Mitarbeiter eines dortigen Supermarktes, dass ein Holzzaun in Brand gesetzt worden sei. Den Mitteilern gelang es umgehend das Feuer zu löschen. An dem Holzzaun entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro. Eine Gruppe von vier bis fünf Jugendlichen rannte ersten Erkenntnissen zufolge vom Einsatzort in Richtung Rheinufer davon. Ob diese etwas mit der Brandentstehung zu tun haben, kann nicht sicher gesagt werden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise zu dem Sachverhalt.

5. Verkehrsunfallflucht vor Bäckerei - Zeuge gesucht! Kostheim, Kostheimer Landstraße, Montag, 13.05.2024, 11:50 Uhr

(he)Gestern Mittag kam es in Mainz-Kostheim auf der Kostheimer Landstraße unmittelbar vor einer Bäckerei zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein ausparkendes Fahrzeug einen weiteren geparkten Pkw beschädigte. Den ersten Ermittlungen zufolge wurde dieser Zusammenstoß von einem bis dato unbekannten Mann gesehen. Dieser Zeuge wird nun gesucht. Gegen 11:50 Uhr stand ein schwarzer Opel Zafira in Höhe der Hausnummer 40 in einer Parkbucht. Beim Ausparken sei dann ein weiteres Fahrzeug mit dem geparkten Zafira kollidiert. Am Steuer dieses Pkw habe eine Frau, circa 40-50 Jahre alt, gesessen. Weitere Angaben, auch zum Pkw, können nicht gemacht werden. Vor Ort habe sich ein Zeuge bei dem Besitzer des Zafira gemeldet; eine Erreichbarkeit liegt jedoch nicht vor. Dieser Zeuge, oder auch andere Personen, welche Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei dem Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden.

6. VW Tiguan bei Verkehrsunfallflucht beschädigt, Wiesbaden, Westend, Sedanstraße, Montag, 13.05.2024, 09:20 Uhr bis 14:20 Uhr

(he)Gestern ereignete sich in der Sedanstraße in Wiesbaden eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein weißer VW Tiguan beschädigt wurde und ein Sachschaden von geschätzt 3.000 Euro entstand. Der Halter hatte seinen Pkw gegen 09:20 Uhr auf Höhe der Hausnummer 8 am Fahrbahnrand abgestellt. Als er gegen 14:20 Uhr zurückkam, stellte er an der Beifahrerseite einen frischen Schaden fest. Hinweise auf die Verursacherin, bzw. den Verursacher liegen nicht vor. Der Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2240 um Hinweise.

