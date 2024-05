Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Wohnmobil aufgebrochen sowie zwei Pedelecs von Fahrradträger entwendet

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 10.05.2024, 20.00 Uhr bis Samstag, 11.05.2024, 10.45 Uhr, brachen Unbekannte unter massiver Gewalteinwirkung einem an einem Wohnmobil angebrachten Fahrradträger auf und entwendeten zwei auf dem Fahrradträger stehende Pedelecs. Auch wurde das Wohnmobil aufgebrochen und aus diesem diverse Gegenstände sowie Bargeld entwendet. Der gesamte Diebstahlschaden soll über 10.000 Euro betragen. Das Wohnmobil stand in dem Zeitraum in Bamlach in der Straße "Kellermatten".

