POL-FR: Weil am Rhein: Dreister Diebstahl von Bargeld an Geldautomaten

Freiburg (ots)

Am Freitag, 10.05.2024, gegen 14.00 Uhr, wurde eine 32-jährige Frau Opfer eines dreisten Diebstahls. In einem großen Einkaufszentrum in der Hauptstraße hob sie an einem Geldautomaten mehrere hundert Euro ab. Während sie das Bargeld aus dem Schacht entgegennehmen wollte wurde sie von einem unbekannten Mann angerempelt. Währenddessen entnahm der Unbekannte das Bargeld aus dem Schacht und flüchtete in unbekannte Richtung.

