POL-FR: Albbruck: Fahranfänger kollidiert mit seinem Kleinkraftrad mit einem Felsen - zwei Leichtverletzte

Ein 16-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades befuhr mit einer 15-jährigen Sozia am Freitag, 10.05.2024, gegen 14.40 Uhr, die Landstraße 154 und sei in einer Kurve aufgrund eines entgegenkommenden Lastkraftwagen erschrocken. Der 16-Jährige kam nach rechts in den Straßengraben und kollidierte mit einem Felsen. Das Kleinkraftrad wurde nach links abgewiesen und kam mit dem 16-Jährigen und dessen 15-jährigen Sozia in einem Grünstreifen zum Liegen. Der 16-jährige Fahrer sowie die 15-jährige Sozia seien nur leicht verletzt worden. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Leichtkraftrad sei ein Schaden von etwa 7.000 Euro entstanden.

