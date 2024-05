Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald

Titisee-Neustadt: Einbruch in Kiosk - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

In der Zeit vom 09.05.2024, ca. 21 Uhr bis 10.05.2024, ca. 07:00 Uhr gelangte eine bislang unbekannte Täterschaft vermutlich durch das Auftreten der Türe in Titisee in der Strandbadstraße in den Vorraum eines Kiosks. Weiterhin wurde die Türe zu einem leer stehenden Lagerraum aufgetreten. In den Kiosk selbst gelangte die Täterschaft nicht. Aus dem Vorraum wurden lediglich ca. 10 Packungen Kaubonbons entwendet. Der Diebstahlsschaden ist gering, es entstand jedoch Sachschaden an den beiden aufgetretenen Türen. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0 in Verbindung zu setzen.

/ca

