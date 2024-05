Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald

Schluchsee: Fehler beim Ausparken unter Alkoholeinwirkung

Freiburg (ots)

Am 11.05.2024, gegen 16:10 Uhr parkte der 45-jährige Fahrer eines Lkws sein Fahrzeug auf einem Parkplatz in Schluchsee rückwärts aus einer Parkbucht aus und beschädigte hierbei das hinter ihm geparkte Wohnmobil. Der 45-jährige Lkw-Fahrer entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden am Wohnmobil zu kümmern. Noch im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme kehrte der Lkw-Fahrer an die Unfallstelle zurück. Bei der Kontaktaufnahme mit dem 45-jährigen Beschuldigten konnte deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte die Alkoholbeeinflussung. Der 45-Jährige wurde zur Blutentnahme in die Klinik verbracht.

/ca

