Schluchsee: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Vermutlich aufgrund eines Bremsfehlers kam am 12.05.2024, gegen 14:00 Uhr in Schluchsee ein alleinbeteiligter 35-jähriger Motorradfahrer in einer Rechtskurve zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Untersuchung in eine Klinik verbracht.

