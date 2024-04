Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte Täter zerkratzen Pkw

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.04.2024:

Willingshausen

Tatzeit: Dienstag, den 09.01.2024; 19:30 Uhr - 21:00 Uhr

Am Dienstagabend haben Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand die Motorhaube eines weißen VW Golf zerkratzt. Der PKW stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Straße "Steinatal" in Willingshausen-Steina. Am PKW entstand ein geschätzter Sachschaden im dreistelligen Bereich. Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Telefon 06691/943-0.

Martin Stumpf, PHK - stellv. Pressesprecher

