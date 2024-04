Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl von zwei Kühlaufliegern

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.04.2024:

Malsfeld

Tatzeit: Sonntag, den 07.04.24 um 21:00 Uhr

Am Sonntagabend kam es zu einem Diebstahl von zwei Kühlaufliegern im Gewerbegebiet von Malsfeld. Wie der Anzeigenerstatter der Polizeistation in Melsungen mitteilte, parkten die Kühlauflieger auf einem Parkplatz in der Straße "Bornwiese" in Malsfeld.

An den Aufliegern des Herstellers "Schmitz Cargobull" waren zuletzt die Kennzeichen KS-FS 339 und KS-FS 269 montiert. Welche Warenartikel sich genau zum Tatzeitpunkt in den Aufliegern befunden haben könnten und wie hoch der entstandene Gesamtschaden ist wird derzeit noch ermittelt.

Hinweise bitte an Kriminalpolizei in Homberg/Efze unter Telefon 05681/774-0

Martin Stumpf, PHK - stellv. Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell