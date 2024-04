Polizei Homberg

POL-HR: Reifen von Fahrzeug demontiert und gestohlen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.04.2024:

Schwalmstadt

Tatzeit: Montag, den 08.04.24 um 18:30 Uhr bis Dienstag, den 09.04.24 um 06:15 Uhr

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in einem Autohaus in der Friedrich-Ebert-Straße vier Reifen samt Felgen abmontiert und entwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben die Täter einen Mercedes mit mehreren Wagenhebern angehoben und anschließend die Kompletträder demontiert. Die Diebe entkamen mit ihrer Beute in eine unbekannte Richtung. Der Wert der entwendeten Gegenstände liegt im vierstelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Telefon 06691/943-0.

Martin Stumpf, PHK - stellv. Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell