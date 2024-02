Polizei Hagen

POL-HA: Bechelte Straße - Verkehrsunfall mit 4 Fahrzeugen und 2 Verletzten

Hagen (ots)

Am 02.02.2024 befuhr eine 46-jährige Frau mit ihrem Mitsubishi die Bechelte Straße auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Vorhalle. In Höhe Haus Nr. 30 beabsichtigte sie nach links auf das dortige Grundstück abzubiegen, musste aber aufgrund des Gegenverkehrs anhalten. Ein 18-jähriger Mann, der mit einem Dacia in gleicher Richtung unterwegs war und unmittelbar zuvor vom rechten auf den linken Fahrstreifen gewechselt war, um dort ein anderes Fahrzeug zu überholen, erkannte dies zu spät. Um einen Zusammenstoß mit dem Mitsubishi zu verhindern, lenkte er sein Fahrzeug nach links in den Gegenverkehr, wo er zunächst mit einem Mini-Cooper kollidierte, der von einer 57-jährigen Frau auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Innenstadt gefahren wurde. Anschließend fuhr der junge Mann auf das Heck des Mitsubishi auf, welcher durch den Anstoß herumgedreht wurde und seinerseits nun mit einem Audi kollidierte, der auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Vorhalle unterwegs war und von einem 62-jährigen Mann gesteuert wurde. Bei dem Unfall wurden die Fahrerin des Mitsubishi, sowie eine 17-jährige Mitfahrerin leicht verletzt und zur Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Der Dacia und der Mitsubishi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die anderen beiden Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn musste in Richtung Vorhalle zeitweise für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge gesperrt werden.

