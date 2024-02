Polizei Hagen

POL-HA: Streit mit Paketzusteller eskaliert

Hagen (ots)

Am Freitag, 02.02.2024, eskalierte um 10:10 Uhr in der Eugen-Richter-Straße ein Streit zwischen einem 32-jährigen Paketzusteller und einer 55-jährigen Hausbewohnerin um ein Paket. Der Zusteller hatte einige Pakete für verschiedene Mietparteien in den Hausflur getragen, um sie von dort aus weiter zu verteilen. Hierbei kam es zu heftigen Streitigkeiten mit der Hausbewohnerin um ihr Paket. In diesem Verlauf will der Mann von der Dame geschlagen und an der Nase verletzt worden sein. Er musste seine Schicht abbrechen und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell