Polizei Hagen

POL-HA: Dortmunderin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Hagen-Hochschulviertel (ots)

In der Heinitzstraße verletzte sich am Donnerstag (01.02.) eine 36-Jährige bei einem Auffahrunfall. Um 15.15 Uhr bremste die Dortmunderin ihren Audi in Höhe des Landgerichts verkehrsbedingt bis zum Stillstand ab. Hinter der Frau befand sich eine 28-Jährige mit einem Mercedes, die zu spät bemerkte, dass der Audi vor ihr zum Stehen kam. Die 36-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Sie gab jedoch bei der Unfallaufnahme an, keinen Rettungswagen zu benötigen. Sie wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. Der bei dem Unfall entstandene, geschätzte Gesamt-Sachschaden beträgt etwa 9.000 Euro. (arn)

