Polizei Hagen

POL-HA: Trickbetrug mit falschen Polizisten gescheitert

Hagen-Boele (ots)

Am Donnerstag (01.02.) gegen 14:00 Uhr erhielt eine 92- jährige Boelerin einen An-ruf eines vermeintlichen Polizisten. Dieser versuchte der Seniorin die Beteiligung einer nahen Verwandten an einem schweren Verkehrsunfall zu suggerieren und sie so zur Stellung einer Kaution von 40000EUR zu veranlassen. Glücklicherweise reagierte die Boelerin nicht weiter auf die Kautionsforderung und der Anrufer beendete von sich aus das Telefonat. In den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu ähnlich gelagerten Sachverhalten, in denen betrügerische Anrufer sich als Polizei-beamte ausgaben, um die Opfer zu Geldzahlungen oder Übergabe von Wertgegen-ständen zu veranlassen. Die Polizei Hagen weist daraufhin, dass ein solches Vor-gehen seitens der Polizei nicht praktiziert wird. Lassen Sie sich nicht von falschen Polizisten mit dieser Betrugsmasche unter Druck setzen und in die Irre führen. Be-enden Sie diese Telefonate umgehend selbst und informieren sie Verwandte oder die örtliche Polizei. In diesen Fällen kann auch die bekannte Notrufnummer der Polizei "110" gewählt werden. Wichtig ist das Telefonat selbst durch auflegen zu beenden und zum Beispiel die Notrufnummer selbständig zu wählen, um eine Einflussnahme der Betrüger gänzlich auszuschließen. (arn)

