POL-HR: Einbruch in Lebensmittel-Logistikzentrum

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.04.2024: Melsungen Tatzeit: bis Samstag, 06.04.24, 11:00 Uhr In den letzten Tagen brachen Unbekannte in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße in Melsungen ein. Am Tattag betraten sie auf unbekannte Weise das Mehrfamilienhaus und entfernten in Folge das Schloss, welches den Zugang zum Kellerraum versperrte. Im Anschluss ...

