Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Kellerraum - Täter erbeuten Laptop

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.04.2024:

Melsungen

Tatzeit: bis Samstag, 06.04.24, 11:00 Uhr

In den letzten Tagen brachen Unbekannte in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße in Melsungen ein. Am Tattag betraten sie auf unbekannte Weise das Mehrfamilienhaus und entfernten in Folge das Schloss, welches den Zugang zum Kellerraum versperrte. Im Anschluss durchsuchten sie den Innenraum nach Wertgegenständen. Hierbei entwendeten die Unbekannten einen Laptop. An dem Schloss entstand ein Sachschaden von ca. 50 Euro. Über die Höhe des erlangten Diebesgutes kann derzeit noch keine Angabe gemacht werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0.

Martin Stumpf, PHK -stellv. Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell