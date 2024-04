POL-HR: Diebstahl von Kupferkessel

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.04.2024: Melsungen Tatzeit: Donnerstag, 04.04.24, 11:00 Uhr - 12:00 Uhr Unbekannte brachen am Donnerstagmorgen in ein Wohnhaus in der Straße Tannenwäldchen in Melsungen ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die unbekannten Täter im Erdgeschoss ein Fenster auf und verschafften sich somit Zutritt. Im Innenbereich des Wohnhauses wurden mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen ...

