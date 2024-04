POL-HR: Pkw mit Zielrichtung "Wertgegenstände" in Serie aufgebrochen - die Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.04.2024: Borken Wohnungseinbruch Tatzeit: Sonntag, 24.03.2024, 16:00 Uhr bis Dienstag, 02.04.2024, 10:30 Uhr Unbekannte Täter sind in eine Wohnung eines 37-jährigen Borkeners in einem Mehrfamilienwohnhaus in der Hintergasse in Borken eingebrochen. Die unbekannten Täter gelangten im Tatzeitraum in den frei zugänglichen Wohnhausflur und öffneten gewaltsam eine Wohnungstür einer im Erdgeschoss ...

mehr