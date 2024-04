Polizei Homberg

POL-HR: Borken - Wohnungseinbruch

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.04.2024:

Borken

Wohnungseinbruch

Tatzeit: Sonntag, 24.03.2024, 16:00 Uhr bis Dienstag, 02.04.2024, 10:30 Uhr

Unbekannte Täter sind in eine Wohnung eines 37-jährigen Borkeners in einem Mehrfamilienwohnhaus in der Hintergasse in Borken eingebrochen.

Die unbekannten Täter gelangten im Tatzeitraum in den frei zugänglichen Wohnhausflur und öffneten gewaltsam eine Wohnungstür einer im Erdgeschoss befindlichen Wohnung. Im Anschluss betraten die unbekannten Täter die Wohnung und durchsuchten alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde keinerlei Gegenstände entwendet. Es entstand allerdings ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 150,- EUR.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweise bitte unter Telefonnummer 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell