Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Mannheim-Oststadt (ots)

Am gestrigen Freitag, in der Zeit zwischen 08:15 Uhr und 18:00 Uhr, verschafften sich ein oder möglicherweise auch mehrere bislang noch unbekannte Täter Zugang in ein Mehrfamilienhaus, in der Mannheimer Mollstraße. Der oder die Täter stiegen vermutlich über ein am Haus befindliches Baugerüst auf den Balkon des 1. Obergeschosses und betraten danach, durch eine Balkontüre, die Wohneinheit. Den ersten Ermittlungen zufolge wurde Bargeld in Höhe von 1000,00 Euro entwendet. Die weitergehenden Ermittlungen werden nun durch die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter der Tel.-Nr.: 0621/174-4444, zu melden.

