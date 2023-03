Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 08.03.2023

Langelsheim

-Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Ein 37-jähriger Mann aus Kalefeld befuhr am 07.03.23, gegen 05.00 Uhr, mit seinem PKW Renault die L 515 von Langelsheim in Rtg, Bredelem.

Ausgangs einer leichten Linkskurve verlor er nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund plötzlich aufgewirbelten Schneematsches kurzzeitig die Sicht, kam nach links von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben.

Da er über starke Rückenschmerzen klagte, wurde er mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Im Zuge der Unfallaufnahme und der Abschleppmaßnahmen kam es kurzfristig zu leichten Beeinträchtigungen des Individualverkehrs.

Langelsheim

-Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten (FOTO)

Am 07.03.2023, gegen 08.40 Uhr, befuhr eine 48-jährige Langelsheimerin mit ihrem PKW Kia den Steinweg und wollte an der Kreuzung Steinweg/Harzstr/Ringstr. die Harzstr. überqueren.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah sie hierbei die Vorfahrt einer 36-jährigen Frau aus Goslar, die mit ihrem PKW Nissan die Harzstr. in Rtg. Mühlenstr. befuhr. Es kam in der Mitte der Kreuzung zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Hierbei wurde die Fahrerin des Nissan sowie eine 29-jährige Goslarerin, die sich als Beifahrerin in dem PKW Kia befand, leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.500 EUR.

Langelsheim/Lautenthal

-Verkehrsunfall mit drei Verletzten und hohem Sachschaden (FOTO)

Am 07.03.2023, gegen 19.25 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem PKW Renault die Kaspar-Bitter-Str. in Lautenthal, aus Rtg. Langelsheim kommend.

In Höhe Bielsteinweg geriet der Langelsheimer auf schneeglatter Fahrbahn vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links in den Gegenverkehr.

Dort stieß er frontal mit dem VW Transporter einer 58-jährigen Langelsheimerin zusammen, wobei beide Fahrzeugführer schwer verletzt wurden. Ein 51-jähriger Langelsheimer, der sich als Beifahrer im VW befand, erlitt leichte Verletzungen.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 EUR.

Bad Harzburg/Vienenburg (FOTO) -25 neue Teen-Scouts für zwei Oberschulen in Bad Harzburg und Vienenburg Drei Tage Ausbildung im Jugendtreff durch den Jugendschutz, die Polizei und das Fachpersonal der Schulen

Drei Tage, die sich ganz anders darstellen als der gewohnte Schulalltag haben aus 25 Schülerinnen und Schülern Anfang März Teen-Scouts gemacht. Die jungen Teen-Scouts sollen künftig in der Oberschule an der Deilich in Bad Harzburg und an der Vicco-von-Bülow-Oberschule in Vienenburg dazu beitragen, dass das Schulklima ein kleines bisschen besser wird. Sie möchten andere Schülerinnen und Schüler in den unterschiedlichsten Bereichen unterstützen. Die 25 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 11 und 14 aus zwei unterschiedlichen Schulen und Klassenstufen waren am Anfang sehr zurückhaltend. Während der Ausbildung an den folgenden drei Tagen voller Informationen und Lerninhalte, Übungen und Spielen wurden die jungen Menschen bunt durcheinander gewürfelt und konnten sich gegenseitig kennenlernen. Sie wurden lockerer und offener gegenüber den Schülerinnen und Schülern aus anderen Klassen und der anderen Schule, sie hatten Freude an der Ausbildung. Welche Fähigkeiten sollte ein Teen-Scout haben, um anderen helfen zu können? Welche Eigenschaften bringst Du selbst mit? Kann ich offen auf andere zugehen?. In Gruppenarbeiten und Rollenspielen wurden Wahrnehmung, Konfliktfähigkeit, Empathie und Hilfsbereitschaft trainiert. Die Distanz zu den anderen Schülerinnen und Schülern wurde überwunden. So wie es auch bei der künftigen Tätigkeit als Teen-Scout sein wird. Die Schülerinnen und Schüler erarbeiteten schulübergreifend wie sie ihre künftige Tätigkeit als Teen-Scouts gestalten können. Nach theoretischen und praktischen Inhalten überlegten die Schülerinnen und Schüler, wie sie ihre Arbeit in der Schule konkret umsetzen möchten. Sie möchten eine kreative Pausengestaltung anbieten, indem sie beispielsweise kreative Angebote durchführen und Spielmaterial verleihen, die das Miteinander unter den Mitschülerinnen und Mitschülern fördern sollen. Bei den Hausaufgaben möchten sie unterstützen. Für kleinere Sorgen und Nöte fungieren sie als vertrauensvolle Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Bei größeren Problemen werden die projektbetreuenden Schulsozialarbeiterinnen und Lehrkräfte hinzuzugezogen. Zur Integration von neuen Schülerinnen und Schülern stehen die Teen-Scouts zur Verfügung, um ihnen die Schule und den Schulalltag zu erläutern. Diese Tätigkeiten verbessern das Schulleben. Wie alles konkret an den Schulen umgesetzt wird, werden sie in den kommenden Wochen mit Büsra Köse und Maike Preißler (Schulsozialarbeiterin und Lehrerin an der Vicco-von-Bülow Oberschule) und Claudia Hennek und Mareike Bosse (beide Schulsozialarbeiterinnen der Oberschule an der Deilich), erarbeiten.

Zum Ende der Ausbildung erhielten alle bei einer feierlichen Übergabe eine Urkunde zum Teen-Scout. Die Konrektorin der Vicco-von-Bülow Oberschule Vienenburg, Frau Beate Kegel, ist von den vielfältigen Ideen und dem Engagement ihrer Teen-Scouts begeistert. Sie freut sich, dass an ihrer Schule in Vienenburg künftig acht Mädchen und zwei Jungen, die verantwortungsvollen Aufgaben wahrnehmen werden. An der Oberschule an der Deilich gibt es 15 neue Teen-Scouts, 11 Mädchen und vier Jungen. Das Projekt wurde 2016 vom Jugendschutz des Landkreis Goslar, dem Präventionsteam der Polizeiinspektion Goslar und der Oberschule Seesen entwickelt und an fünf weiterführenden Schulen im Landkreis Goslar umgesetzt. Die aktuelle Ausbildung erfolgte durch Claudia Hopp und Viktoria Osadtschi (Jugendschutz vom Landkreis Goslar), Stephani Gobernack (Präventionsteam der Polizeiinspektion Goslar), der Schulsozialarbeiterin Büsra Köse und der Lehrkraft Maike Preißler (Vicco-von-Bülow Oberschule Vienenburg) sowie den Schulsozialarbeiterinnen Claudia Hennek, Mareike Bosse und der Praktikantin Vanessa Wilhelm (Oberschule an der Deilich Bad Harzburg). Die Ausbildung erfolgte im Jugendtreff in Bad Harzburg. Der Jugendtreff und die Oberschule an der Deilich arbeiten in einer Kooperation miteinander. Mit dieser Ausbildung sind inzwischen 225 Schülerinnen und Schüler landkreisweit zu Teen-Scouts ausgebildet worden.

-Lüdke, KHK-

