POL-HR: ÖFFENTLICHKEITSFAHNDUNG nach Verdacht des mehrfachen Betruges

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.04.2024:

Schwalmstadt / Marburg

Tatzeit: u.a. Mittwoch, 07.02.2024

Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze sucht aktuell nach einem unbekannten Täter, der nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrere Handyverträge auf einen demenzerkrankten Mann abgeschlossen haben soll und in Folge die überwiegend hochwertigen Handys selbst einbehielt.

Der unbekannte männliche Täter betrat am 07.02.24 mit seinem Opfer die Verkaufsräume eines Mobilfunkanbieters in der Bahnhofstraße in Schwalmstadt-Treysa. Der Unbekannte schloss in seiner Tatausführung auf den Namen des Geschädigten einen Handyvertrag für ein Apple iPhone 15 Pro ab. Nach dem Vertragsabschluss wurde das Handy an den Täter übergeben und beide verließen die Geschäftsräume.

Es besteht außerdem der Verdacht, dass der Täter in weiteren Mobilfunkgeschäften Verträge auf den Geschädigten abgeschlossen hat. Weitere Ermittlungen haben ergeben, dass eine ähnliche Tatausführung in anderen Mobilfunkgeschäften im Raum Schwalmstadt und Marburg vollzogen worden sein soll. Weiterhin soll der unbekannte Täter zusammen mit dem Geschädigten, in einer Sparkasse in Neustadt (Hessen) Geld von dessen Konto abgehoben haben.

Der unbekannte Täter konnte bei der Tatausführung am 07.02.2024 in Schwalmstadt videografiert werden. Aufgrund eines Beschlusses des Amtsgerichts Marburg wurde das vorhandene Bildmaterial des Tatverdächtigen nun zum Zwecke einer Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

Wer kann Hinweise zu der abgebildeten Person oder sachdienliche Hinweise zu den angegebenen Taten geben?

Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze sowie die Staatsanwaltschaft Marburg ermitteln in den vorliegenden Fällen. Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Martin Stumpf, PHK - stellv. Pressesprecher

