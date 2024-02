Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Safer Internet Day - Die Polizei Osthessen berät an der Stadtwache

Fulda (ots)

Fulda - Am Dienstag (06.02.), zwischen 9 und 15 Uhr, steht unser Präventionsexperte Kriminalhauptkommissar Marco Hohmann anlässlich des "Safer Internet Day" interessierten Bürgerinnen und Bürgern an einem Infostand vor der Stadtwache für Fragen zu den Themen Cybercrime, Medienschutz, technische Sicherheit und Verhaltensberatung zur Verfügung.

Interessierte können sich natürlich auch mit anderen Fragestellungen in Sachen Kriminalprävention an unseren Fachmann wenden. Die Polizei lädt dazu ein, vorbeizukommen, sich über aktuelle Tricks der Kriminellen zu informieren und anschließend das Wissen an Bekannte und Verwandte weiterzugeben.

Hintergrund "Safer Internet Day":

Passend zum übergeordneten Motto "Together for a better Internet" und zum aktuellen Zeitgeschehen beleuchtet klicksafe zum Safer Internet Day jedes Jahr ein spezielles Thema. 2024 stellt klicksafe mit dem Thema "Let's talk about Porno! Pornografie im Netz" den Schutz und die Aufklärung von Kindern und Jugendlichen über pornografische Inhalte, sexuelle Gewalt und digitale Grenzverletzungen in den Mittelpunkt. Dieses Jahr findet der Safer Internet Day am 6. Februar statt. https://www.klicksafe.de/sid24

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell