Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht - Verkehrsunfallflucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Unfallflucht

Schenklengsfeld. Am Donnerstag (01.02.), gegen 19:20 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Pkw-Fahrer aus Schenklengsfeld die K17 aus Fahrtrichtung Wippershain kommend in Richtung Wüstfeld. Ein 66-jähriger Pkw-Fahrer aus Hohenroda befuhr zeitgleich die Fahrbahn in dieselbe Richtung - zwei Autos hinter dem 71-Jährigen. Außerdem befuhr ein unbekannter Pkw-Fahrer die K17 in entgegengesetzter Richtung. Kurz vor dem Ortseingang Wüstfeld überfuhr der unbekannte Fahrzeugführer nach momentanen Erkenntnissen die Leitlinie ein Stück nach links auf die Gegenfahrbahn, touchierte dabei zunächst den linken Außenspiegel des 71-Jährigen und kurze Zeit später den linken Außenspiegel des 66-Jährigen. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer unerlaubt vom Unfallort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich vermutlich um einen blauen Dacia mit Hersfelder Kennzeichen gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht

Alheim-Heinebach. Im Zeitraum von Freitag (02.02.), gegen kurz vor 24 Uhr, bis Montag (05.02.), etwa 5.35 Uhr, versuchte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich mit einem Lkw von der Nürnberger Straße herkommend in die Einfahrt eines Unternehmens zu wenden. Diese Firmeneinfahrt ist mit zwei Stahlschranken gegen das unbefugte Befahren gesichert. Aus noch unklarer Ursache touchierte der Fahrer mit seinem Lkw eine geschlossene Stahlschranke, sodass diese aus dem Schloss gehebelt und wegschleuderte wurde. Dabei schlug sie gegen die zweite Stahlschranke und beschädigte auch deren Schanierhalterung. Der entstandene Gesamtschaden beträgt circa 12.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Polizeistation Rotenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell