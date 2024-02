POL-OH: Verkehrsschilder beschädigt

Vogelsbergkreis (ots) - Sachbeschädigung Alsfeld. Unbekannte beschädigten am Donnerstag (01.02.), zwischen 9 Uhr und 15 Uhr, mehrere Toilettenpapierhalter, WC-Brillen und Deckenplatten in den Toilettenräumen einer öffentlichen Schule in der Schillerstraße. Hierdurch entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere ...

mehr