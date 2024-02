Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Handys gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Sachbeschädigung

Alsfeld. Unbekannte beschädigten am Donnerstag (01.02.), zwischen 9 Uhr und 15 Uhr, mehrere Toilettenpapierhalter, WC-Brillen und Deckenplatten in den Toilettenräumen einer öffentlichen Schule in der Schillerstraße. Hierdurch entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handys gestohlen

Vogelsbergkreis. In einem Schnellrestaurant in der Straße "Gottesrain" in Atzenhain entwendete ein Unbekannter am Freitag (02.02.), gegen 13.25 Uhr, das IPhone 15 Pro Max einer 25-jährigen Frau aus dem Vogelsbergkreis. Nach aktuellem Kenntnisstand verwickelte der Unbekannte die junge Dame zunächst in ein Gespräch. In dessen Verlauf legte er ein Blatt Papier auf das Mobiltelefon der 25-Jährigen. Als er das Restaurant anschließend verließ, nahm er das Blatt Papier sowie das darunterliegende Telefon vorerst unbemerkt an sich. Das Handy hat einen Wert von rund 1.300 Euro.

Gegen 13.45 Uhr, kam es zu einem gleichgelagerten Sachverhalt in einem anderen Schnellrestaurant in der Straße "Pfefferhöhe" in Liederbach. Auch dort entwendete ein Unbekannter ein IPhone 14 Plus im Wert von etwa 1.000 Euro, indem er eine 21-jährige Frau aus dem Vogelsbergkreis in ein Gespräch verwickelte, derweil ein Blatt Papier über ihr Handy legte und im Anschluss mitsamt Papier und Handy das Restaurant verließ.

Beide Frauen beschrieben den Täter wie folgt:

- männlich - circa 1,65 Meter groß - etwa 20 bis 25 Jahre alt - normale Statur - kurze, schwarze Haare - trug eine dunkle Daunenjacke und eine Anzughose mit senkrechten Nadelstreifen

Beide Damen konnten zudem angeben, dass der Mann nach Verlassen der Gastronomie in einen Pkw mit ausländischen Kennzeichen eingestiegen sei. Darin habe eine etwa 40 bis 45 Jahre alte Frau mit hellem Kopftuch gesessen.

Die Polizei in Alsfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Dabei wird auch ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Sachverhalten geprüft.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell