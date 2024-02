POL-OH: Alheim-Oberellenbach: 2-jähriger vermisster Junge gegen 23:30 Uhr aufgefunden!

Rotenburg an der Fulda (ots) - Großaufgebot von Polizei und Rettungsdienst in Oberellenbach-Alheim: Dort wird seit 16.45 Uhr im Bereich "Am Hüttenhof" der 2-jährige Georg G. vermisst. Georg ist knapp einen Meter groß, trägt eine neongelbe Jacke mit blauen Streifen, eine dunkelgrüne Hose sowie blaue Gummistiefel. Hinweise zum Aufenthaltsort des Kindes bitte an den Notruf der Polizei oder die Polizeistation in ...

mehr