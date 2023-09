Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Feuerwehr und Hilfsorganisationen üben gemeinsam den Aufbau eines Behandlungsplatzes für Verletzte

Mönchengladbach-Rheindahlen-Land, 16.09.2023, 09:00 Uhr, Nordpark (ots)

Die Feuerwehr und die Hilfsorganisationen üben am 16.09.2023 den Aufbau des Konzeptes Behandlungsplatz-Bereitschaft 50 NRW (BHP-B 50 NRW) auf dem Messegelände Gladbacher Straße / Am Borussiapark. Schwerpunkt ist der Aufbau der Behandlungsbereiche Rot (vital bedroht), Gelb (schwer verletzt/erkrankt) und Grün (leicht verletzt/erkrankt) sowie der Eingangssichtungs- und Ausgangsbereich für den Abtransport der Verletzten. Die Behandlungsplatz-Bereitschaft 50 NRW ist ein sanitätsdienstlicher Verband in Bereitschaftsstärke, dessen Aufgabe es ist, im Rahmen der überörtlichen Hilfe am Schadensort eine geordnete Versorgung von 50 Patienten vorzunehmen und den Transport der Patienten in geeignete Behandlungseinrichtungen zu organisieren. Sie kann ihre Aufgabe über einen Zeitraum von 4 Stunden für bis zu 100 Patienten ohne externe Versorgung autark nach Herstellung der Betriebsbereitschaft erfüllen. Hierzu verfügt sie über eine ausreichende Ausstattung mit Betriebsstoffen und Versorgungsgütern (Verpflegung für Einsatzkräfte und Patienten und medizinischen Verbrauchsmaterialien für 100 Patienten). Ihr Einsatz kann sowohl im Rahmen einer vorgeplanten Bereitstellung als auch bei Unglücksfällen oder anderen Schadenlagen spontan erfolgen. Auf einer Fläche von 2.000 m² werden durch etwa 100 Einsatzkräfte Schnellaufbauzelte sowie Stangenzelte und Fahrzeuge nach einem vorgeplanten Muster aufgebaut, bzw. aufgestellt und die erforderlichen Materialen für einen Betrieb bereitgestellt. Der Aufbau des Bereiches Rot erfolgt durch Feuerwehrkräfte, insbesondere durch die "Sondereinsatzgruppe Rettungsdienst Technik", die sich aus den Einheiten Beckrath, Günhoven/Kothausen und Wickrathhahn der Freiwilligen Feuerwehr zusammensetzt. Der Bereich Gelb wird durch die "Einsatzeinheit 3" (Deutsches Rotes Kreuz) und der Bereich Grün durch die "Einsatzeinheit 4" (Malteser Hilfsdienst und Johanniter Unfall Hilfe) aufgebaut. Ziel der Übung ist es die Zusammenarbeit der unterschiedlich vorgeplanten Einsatzkräfte zu fördern, sodass das Konzept reibungslos umgesetzt werden kann.

An der Übung nehmen die Einsatzkräfte des Hilfeleistungslöschfahrzeuges der Feuer- und Rettungswache I (FRW I, Neuwerk), Kräfte der Technik- und Logistikabteilung (Holt), die Einheiten Beckrath, Günhoven/Kothausen und Wickrathhahn der Freiwilligen Feuewehr, die Einsatzeinheiten 3 (Deutsches Rotes Kreuz) und 4 (Malteser Hilfsdienst/Johanniter Unfall Hilfe) teil. Die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr übernimmt während der Übung die Wachbesetzung der FRW I. Beobachtet wird die Übung durch mehrere Führungskräfte der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Berichterstatter und Übungsleiter: Brandamtmann Miguel Diaz

