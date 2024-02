Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 3 Verkehrsunfallmeldungen der Polizeistation Fulda vom 03./04.02.2024

Fulda (ots)

Fulda. Am Samstag (03.02.) kam es gegen 18:00 Uhr auf der Kreisstraße 107 zwischen Oberrode und Besges zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 28-jähriger Mann aus der Gemeinde Hosenfeld und Fahrer eines Traktors befuhr die Kreisstraße 107 von Oberrode kommend in Fahrtrichtung Besges. Eine 62.-jährige Fahrerin aus Grebenhain befuhr mit ihrem Pkw Opel die Kreisstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Traktor. In dem Opel befand sich noch ein 3.-jähriges Kind. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite kam es in einer leichten Kurve zur Konfliktsituation, als die Fahrzeuge einander passierten. Das Vorderrad auf der Fahrerseite des Traktors kollidierte mit der Fahrzeugfront auf der Fahrerseite des Opel. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000EUR. Die Fahrzeugführerin des Opels musste durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Das 3.-jährige Kind wurde ebenfalls vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich unter 0661/105-0 mit der Polizeistation Fulda in Verbindung zu setzen.

Fulda. Am Samstag, den 03.02.2024 kam es gegen 11:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Frankfurter Straße in Fulda zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 23-jähriger Mann aus Hünfeld hatten seinen Pkw Audi auf dem Parkplatz geparkt und wollte rückwärts aus einer Parklücke herausfahren. Hierbei übersah der Audi-Fahrer einen Pkw VW eines männlichen Fahrzeugführer aus Neuhof, welcher auf gleicher Höhe hinter ihm vorbeifuhr. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000EUR. Da sich bei der Verkehrsunfallaufnahme Hinweise bei dem Audi-Fahrer auf den vorangegangenen Konsum von Drogen ergaben, wurde bei diesem eine Blutentnahme durchgeführt. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Fulda. Am Sonntag (04.02.) kam es gegen 22:10 Uhr auf der Landstraße zwischen Michelsrombach (Hünfeld) und Lehnerz (Fulda) zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 59-Jähriger aus Fulda befuhr mit seinem Pkw die Landstraße von Michelsrombach Richtung Fulda und kam Ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er zwei Leitpfosten und ein Verkehrszeichen. Nach ca. 70 m kam der Pkw total beschädigt im Wald zum Stillstand. Der Fahrer konnte aufgrund der Beschädigungen den Pkw nicht verlassen und wurde durch die Feuerwehr mit schwerem Rettungsgerät befreit. Insgesamt waren ca. 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Der Unfallverursacher wurde anschließend mit leichten Verletzungen in ein Fuldaer Krankenhaus eingeliefert. Da bei ihm der Verdacht auf vorangegangenem Alkoholgenuss bestand, wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Der Pkw musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Landstraße war während der Rettungsmaßnahme voll gesperrt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 20000 Euro.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell