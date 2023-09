Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Innenstadt: Unbekannte brechen in Gaststätte ein - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des 02.09.2023, gegen 00.45 Uhr, konnte eine Zeugin beobachteten, wie zwei dunkel gekleidete Personen die Glasscheibe der Eingangstür eines im Quadrat N 4 befindlichen Gaststättenbetriebs einschlugen und so ins Innere gelangten. Kurze Zeit später kamen beide Personen wieder aus dem Inneren der Gaststätte und flüchteten in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief ohne Erfolg. Eine nähere Personenbeschreibung konnte nicht erlangt werden. Im Zuge der polizeilichen Anzeigenaufnahme konnte festgestellt werden, dass sich die Unbekannten an der Kasse zu schaffen machten. Bislang liegen noch keine Erkenntnisse vor, was die Täter genau entwendeten. An der Glasscheibe entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten Kontakt mit der EG Eigentum, Tel.: 0621/174-4444, oder dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310, aufzunehmen.

