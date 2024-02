Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch-Kennzeichendiebstähle-Einbrüche in Mehrfamilienhäuser-Nach Körperverletzung-Zeugen gesucht-Zeugenaufruf nach räuberischer Erpressung-Verkaufsautomat aufgebrochen

Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Mackenzell. Eine Kindertagesstätte in der Weißenborner Straße wurde in der Nacht zum 25. Januar 2024 Ziel unbekannter Täter. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten die Einbrecher ein Fenster der Einrichtung aufzuhebeln. Als dies misslang, flüchteten sie unerkannt. Sie hinterließen etwa 500 Euro Sachschaden.

Kennzeichendiebstahl

Arzell. Die beiden amtlichen Kennzeichen FD-DI 110 eines schwarzen VW Lupo stahlen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (02.02.), zwischen 22.15 Uhr und 2 Uhr. Im Tatzeitraum stand der Pkw in der Straße "An der Schlierbach".

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. Am Freitag (02.02.), zwischen 10 Uhr und 13 Uhr, brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Rangstraße ein. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch unklar. Es entstand Sachschaden von etwa 500 Euro.

Kennzeichen gestohlen

Flieden. Die beiden amtlichen Kennzeichen FD-FR 161 eines weißen Opel Corsa stahlen Unbekannte am Freitag (02.02.), zwischen 11.10 Uhr und 23.50 Uhr. Im Tatzeitraum stand das Auto in der Bahnhofstraße.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Petersberg. Zwischen Donnerstag (25.01.) und Samstag (03.02.) wurde ein Werkstattraum in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Eduard-Stieler-Ring Ziel unbekannter Täter. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen öffneten die Einbrecher gewaltsam die Zugangstür. Anschließend stahlen sie mehrere Werkzeuge, darunter eine Handkreissäge, eine Stichsäge, einen Schlagbohrer, eine Akku-Bohrmaschine, eine kabelgebundene Bohrmaschine sowie ein Bit- und ein Nussset, im Gesamtwert von circa 320 Euro. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Nach Körperverletzung - Zeugen gesucht

Fulda. Am Samstagabend (03.02.), gegen 18.15 Uhr, verletzten zwei bislang unbekannte Männer einen 16-jährigen Neuhofer. Nach aktuellem Kenntnisstand sprach einer der Unbekannten den Jugendlichen zunächst in der Bahnhofstraße provokativ an. Als dieser darauf nicht antwortete, schlugen die beiden Täter unvermittelt gegen Kopf und Oberkörper des Neuhofers. Der 16-Jährige konnte der Situation schließlich leicht verletzt entfliehen. Die beiden Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- männlich - etwa 17 Jahre alt - rund 1,75 Meter groß - normale Statur - gelockte, schulterlange, schwarze Haare - Ansatz eines Oberlippenbarts - südländisches Erscheinungsbild - trug eine schwarze Strickmütze, einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Jacke

Täter 2:

- männlich - etwa 17 Jahre alt - rund 1,75 Meter groß - normale Statur - kurze, schwarze Haare - Ansatz eines Oberlippenbarts - auffällig dichte Augenbrauen - südländisches Erscheinungsbild - trug eine schwarze Basecap und schwarze Oberbekleidung

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugenaufruf nach räuberischer Erpressung

Niesig. Nach derzeit vorliegenden Informationen wurden am Sonntag (04.02.), gegen 9 Uhr, zwei 17-Jährige aus Fulda in der Niesiger Straße von zwei bislang unbekannten Jugendlichen unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Als die beiden Fuldaer nicht reagierten seien sie von den Unbekannten mit einem Schlagring attackiert worden. Die beiden Täter können folgendermaßen beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - circa 15 bis 16 Jahre alt - etwa 1,70 Meter groß - schlanke Statur - hellbraunes Haar (seitlich kurz, Deckhaar lockig) - mitteleuropäisches Erscheinungsbild - trug eine rote Jacke der Marke Parajumpers und eine schwarze Jogginghose

Täter 2:

- männlich - circa 17 bis 18 Jahre alt - etwa 1,90 Meter groß - schlanke Statur - schwarzes Haar (seitlich kurz, Deckhaar lockig) - südländisches Erscheinungsbild - trug eine schwarze Jacke der Marke Moncler

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkaufsautomat aufgebrochen

Hünfeld. Ein in der Rudolf-Diesel-Straße aufgestellter Lebensmittelautomat wurde in der Nacht zu Sonntag (04.02.) Ziel unbekannter Täter. Nach derzeitigen Kenntnissen hebelten die Täter das Gerät auf und verursachten circa 1.000 Euro Sachschaden. Da an dem Automat nicht mit Bargeld gezahlt werden kann und sich dementsprechend kein Geld darin befand, wurde nichts entwendet.

Einbruch in Mehrfamilienhaus - Kennzeichendiebstahl

Burghaun. Unbekannte hebelten am Sonntag (04.02.), zwischen 13.45 Uhr und 14 Uhr, ein Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Marktplatz" auf. Anschließend betraten die Täter die Räumlichkeiten unbefugt und entwendeten einen Tresor samt noch unbekanntem Inhalt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist momentan noch unklar. Ein Zeuge beobachtete, wie die Täter im Anschluss an die Tat in einem silbernen 5er BMW vom Tatort flüchteten. Sie können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - circa 1,80 Meter groß - schlanke Statur - trug eine Kopfbedeckung, eine schwarze, medizinische Maske, eine dunkle Jacke, eine dunkle Hose und dunkelgraue Turnschuhe mit hellem Streifen

Täter 2:

- männlich - circa 1,80 Meter groß - kräftige Statur - trug eine Kopfbedeckung, eine schwarze, medizinische Maske, eine silberne Jacke und eine dunkle Hose

Ermittlungen ergaben, dass sich zur Tatzeit die beiden amtlichen Kennzeichen WI-TA 501 auf dem Tatfahrzeug befanden. Diese waren zwischen Freitag (02.02.) und Sonntag (04.02.) auf einem öffentlichen Parkplatz in der Richard-Müller-Straße von einem weißen Ford Transit gestohlen worden. Zeugen, die sachdienlich Hinweise zu dem Einbruch oder dem Kennzeichendiebstahl in den Tagen zuvor geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

