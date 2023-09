POL-IZ: 230926.10 Itzehoe: Fahrrad an Schule entwendet

Itzehoe (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montagvormittag in Itzehoe ereignet hat, sucht die Polizei nach einem Laster-Fahrer, der sich unerlaubt vom Ort entfernte. Um 10.45 Uhr hielten sich mehrere Zeugen in der Talstraße auf und vernahmen einen Knall. Bei einem Blick in Richtung der Moltkestraße sahen sie einen weißen LKW mit blauer Plane, der beim Abbiegen in die Talstraße einen geparkten Wagen ...

mehr