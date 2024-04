Polizei Homberg

POL-HR: Festnahme nach PKW-Einbrüchen in der vergangenen Woche; 33-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Homberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.04.2024:

Melsungen

Ein 33 Jahre alter Mann befindet sich seit Samstag, den 6. April 2024 in Untersuchungshaft. Er steht im Verdacht, in der vergangenen Woche an einer Serie von Diebstählen aus PKW beteiligt gewesen zu sein.

Die Polizeistation in Melsungen erhielt am vergangenen Freitag einen Hinweis zu den PKW-Einbrüchen in Melsungen, der die Beamten schlussendlich zum 33-jährigen Tatverdächtigen führte. Wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44149/5750186.

Der Tatverdächtige aus dem Schwalm-Eder-Kreis konnte im Zuge eines Polizeieinsatzes widerstandslos festgenommen werden. Hierbei sind bei dem tatverdächtigen Mann neben Diebesgut, welches mit hoher Wahrscheinlichkeit aus den Einbrüchen der vergangenen Woche stammt, auch Betäubungsmittel aufgefunden worden. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten weitere Betäubungsmittel sicher.

Am Samstag wurde der 33-jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel einer Haftrichterin des Amtsgerichtes Fritzlar vorgeführt. Im Anschluss erließ die Richterin wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln und des Verdachts des Einbruchs in PKW einen Haftbefehl, woraufhin der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern noch an.

Dr. Andreas Poppe - stellv. Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel

Martin Stumpf, PHK - stellv. Pressesprecher Polizeidirektion Schwalm-Eder

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell