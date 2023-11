Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zwei Autofahrer wollen grün gehabt haben

Bei einem Kreuzungsunfall wurde eine Frau leicht verletzt

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 12.05 Uhr fuhr ein 32 Jahre alter Mann auf der Wielandstraße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung der Talfinger Straße passierte er die dort stehende Ampel, eigenen Angaben zufolge bei Grünlicht. Aus der Talfinger Straße fuhr zeitgleich eine 88 Jahre alte Dame mit ihrem Mercedes nach rechts in die Wielandstraße ein und kollidierte mit dem VW Golf des 32-Jährigen. Auch diese Verkehrsteilnehmerin gab den Beamten gegenüber an, grün gehabt zu haben. Bei dem Unfall wurde die 88-Jährige leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen unteren 5-stelligen Betrag. Die Polizei Ulm (0731/188-3312) bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich zu melden.

