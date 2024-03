Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Alkoholisiert gegen Anhänger gefahren und geflüchtet

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Raesfelder Straße;

Unfallzeit: 22.03.2024, 20.50 Uhr;

Als ein 25-Jähriger am Freitagabend in ein Atemalkoholgerät pustete, zeigte das Display einen Wert an, der auf eine Blutalkoholkonzentration von 1,2 Promille hindeutete. Polizisten hatten nach den in Borken lebenden Mann gefahndet. Gegen 20.50 Uhr hatte er nach derzeitigem Ermittlungsstand mit einem Auto von einem Tankstellengelände kommend einen an der Raesfelder Straße stehenden Anhänger angefahren. Wenige Meter weiter stellte er sein Fahrzeug ab und lief weg. Zeugen hatten den zunächst Unbekannten auf das Geschehen angesprochen und ihn aufgefordert, stehenzubleiben. Das tat er nicht. Ein Arzt entnahm dem Alkoholisierten eine Blutprobe. Nun folgt ein Strafverfahren. Da der 25-Jährige keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat, erhoben die Beamten eine Sicherheitsleistung. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell